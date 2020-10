Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vente de l’OM, un dossier toujours d’actualité pour Frank McCourt !

Publié le 21 octobre 2020 à 12h30 par T.M.

Face aux approches de Mohamed Ayachi Ajroudi, Frank McCourt s’était montré inflexible, assurant qu’il ne voulait pas vendre l’OM. Pourtant, en coulisses, la situation serait bien différentes concernant les intentions de l’Américain avec le club phocéen.

Aujourd’hui encore, l’OM appartient à Frank McCourt. Néanmoins, depuis plusieurs mois désormais, le feuilleton de la vente du club phocéen ne cesse de revenir au centre des débats. Cet été, cela a d’ailleurs fait énormément parler. En effet, accompagné de Mourad Boudjellal et appuyé par des fonds du Moyen-Orient, Mohamed Ayachi Ajroudi était très intéressé par le rachat de l’OM, ayant même de grandes ambitions pour le club marseillais. Toutefois, pour l’homme d’affaires franco-tunisien, ce rêve s’est heurté à une dure réalité : Frank McCourt ne voulait pas vendre. A plusieurs reprises, le clan McCourt a fait savoir les intentions claires de l’Américain. Depuis, on n’entend plus vraiment parler d’une possible vente de l’OM. Pour autant, ce dossier serait bien toujours une réalité.

« McCourt veut toujours vendre »

Alors que la vente de l’OM ne s’est pas faite ces derniers mois, ce dossier risque de faire encore parler. En effet, bien que Frank McCourt ait assuré qu’il n’avait pas envie de vendre le club phocéen, la position de l’Américain serait différente. En effet, à l’occasion d’un live sur sa chaine Youtube, Romain Molina a fait une grande annonce sur la vente de l’OM et les intentions de McCourt, assurant : « Des nouvelles de la vente de l’OM ? McCourt veut toujours vendre mais il a des exigences qui sont bien trop grandes ».

Une vente à venir ?