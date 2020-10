Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar aurait pris une terrible décision avec le PSG !

Publié le 21 octobre 2020 à 10h45 par T.M.

Depuis 2011, le PSG veut compter sur la puissance financière du Qatar pour se développer. Toutefois, du côté des hautes sphères parisiennes, on aurait décidé de couper les robinets et d'interrompre les investissements. Explications.

Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Moise Kean, Rafinha… Durant le dernier mercato, le PSG a réussi à se renforcer, tout en ne dépensant aucune indemnité. En effet, les 3 premiers joueurs ont été prêtés, avec ou sans option d’achat, tandis que le Brésilien est arrivé du FC Barcelone pour 0€. Avec le contexte actuel, Leonardo a donc dû faire avec les moyens du bords pour donner satisfaction à Thomas Tuchel, qui attendait des renforts. Cela a été chose faite, mais derrière ce recrutement à moindre coût, il y aurait également une autre réalité. A en croire les propos de Romain Molina, le Qatar aurait tout simplement décidé d’arrêter d’investir au PSG, obligeant le club de la capitale à être auto-suffisant.

« Ils ne veulent plus sortir d’argent »