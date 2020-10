Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Décryptage de la réponse du clan Griezmann sur un retour à l’Atletico

Publié le 21 octobre 2020 à 7h30 par La rédaction

Un membre de l’entourage de Griezmann s’est exprimé sur un éventuel retour de Griezmann à l’Atletico Madrid. Analyse.

Interrogé par Radio Marca , Hector Hernandez le responsable de la communication d’Antoine Griezmann, a répondu de manière très claire sur son éventuel retour à l’Atletico de Madrid dans les prochains mois, que ce soit cet hiver ou en fin de saison : « Un retour à l’Atlético ? Non il est bien au Barça ».

Ce démenti ne veut rien dire

Comment interpréter cette réponse ? A l’analyse, elle ne préfigure en fait de rien. A aucun moment, ce membre de l’entourage du Français indique que Griezmann ne veut pas retourner à l’Atletico. Il indique juste que le joueur ne veut pas quitter Barcelone où il se sent soi-disant bien. La nuance est de taille. Elle l’est d’autant plus qu’il est très possible de s’interroger sur la véracité du bien-être de Griezmann à Barcelone, alors que Messi est toujours là et que Ronald Koeman ne l’utilise pas dans le rôle qu’il souhaite…