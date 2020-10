Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une vente surprise se précise pour Claude Puel !

Publié le 21 octobre 2020 à 9h00 par La rédaction

Totalement en marge du groupe de Claude Puel cette saison, Ryad Boudebouz pourrait rebondir au Qatar. Une aubaine pour l’AS Saint-Étienne qui se séparerait notamment d’un salaire colossal.

En vue de cette saison, Claude Puel a opéré un grand ménage au sein de son effectif. De gros salaires ont été poussés vers la sortie avec succès, comme Yann M’vila ou Loïs Diony, mais d’autres indésirables font de la résistance ! Priés de faire leurs valises, Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz n’ont pas trouvé de point de chute. Et si le Tunisien a fait son retour dans le groupe lors des dernières sorties des Verts , l’Algérien, quant à lui, aurait pris son envol ce mardi pour Doha, et le Qatar Sports Club.

Grosse économie en vue pour l'ASSE