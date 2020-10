Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il absolument prolonger Neymar ?

Publié le 21 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Le mercato étant terminé, Leonardo peut désormais se concentrer sur la prolongation du contrat des stars du PSG, à commencer par celle de Neymar dont le bail s'achève en 2022. Mais faut-il absolument conserver le Brésilien ?

Très occupé durant le mercato pour réussir à renforcer l'effectif de Thomas Tuchel, Leonardo doit désormais gérer d'autres dossiers tout autant délicats et importants, à savoir les prolongations de contrat de plusieurs joueurs du PSG. Et si les situations d'Angel Di Maria ou encore Juan Bernat semblent les plus urgentes compte tenu de l'échéance de leur bail respectif, en juin 2021, les cas les plus épineux sont ceux qui concernent les deux grandes stars du PSG : Kylian Mbappé et Neymar. Mais alors qu'avec le Champion du monde la situation semble délicate, Leonardo doit-il tout faire pour prolonger le Brésilien ?

Neymar, plus épanoui que jamais ?