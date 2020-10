Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat en or promis à Xavi Simons ?

Publié le 21 octobre 2020 à 18h15 par A.C.

Le Paris saint-Germain semble fonder de grands espoirs sur Xavi Simons, arrivé au club en provenance du FC Barcelone en juillet 2019.

Depuis son arrivée, QSI a beaucoup investi dans le centre de formation du Paris Saint-Germain. Parallèlement au recrutement de grandes stars, les propriétaires du PSG semblent en effet avoir un projet sur le long terme, avec l’éclosion de jeunes talents formés au club. Les choses ne se passent pas vraiment comme prévu, pour le moment. Le seul joueur formé au PSG à s’être imposé en équipe première ces dernières années est en effet Presnel Kimpembe. Les autres ont soit déçu, soit quitté le club dans des circonstances controversées. C’est notamment le cas d'Alphonse Areola, de Kingsley Coman, d'Adrien Rabiot et tout récemment de Tanguy Kouassi.

Un contrat de cinq ans attendrait Xavi Simons pour ses 18 ans