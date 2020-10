Foot - OM

OM : Florian Thauvin est attendu au tournant pour son retour en Ligue des Champions !

Publié le 21 octobre 2020 à 17h30 par Hugo Kucharski

Véritable moteur du secteur offensif de l’OM depuis plusieurs saisons, Florian Thauvin revient d’une longue blessure qui a complètement gâché sa saison 2019/2020. Et ce dernier semble très attendu pour son retour en Ligue des Champions avec le club phocéen…

C’est le grand soir pour l’OM. Après une très belle place de dauphin obtenue la saison dernière en Ligue 1, le club phocéen va pouvoir retrouver la Ligue des Champions, ce mercredi soir, à l’extérieur face à l’Olympiakos. Pour l’occasion, les supporters attendent un OM des grands soirs, et les cadres de l’effectif sont attendus au tournant. C’est le cas de Florian Thauvin, qui sort d’une saison blanche en 2019/2020 avec l’OM, qui va pouvoir faire son grand retour dans la compétition. Et ce dernier semble attendu…

« Flo revient avec énormément d’envie »

Ainsi, lors de la conférence de presse d’avant-match, Steve Mandanda a tenu à rassurer les supporters concernant l’état d’esprit du leader offensif de l’OM. « Il est un peu dans le même état d'esprit que tout le monde. La Ligue des champions est la compétition à laquelle tout joueur de football rêve de participer. Flo, après une saison blanche qui a été très difficile à cause de sa blessure, revient avec énormément d'envie. Il commence à retrouver beaucoup de fraîcheur, on l'a vu notamment lors du dernier match. Là, il est comme l'ensemble du groupe, très impatient de commencer cette compétition, avec énormément d'envie de bien faire ». Le capitaine de l’OM pose donc beaucoup d’espoirs en Florian Thauvin, qui se place désormais en tant que leader incontesté du secteur offensif phocéen, alors que Dario Benedetto peine à trouver le chemin des filets depuis le début de la saison. Mais le portier de l’OM ne semble pas être le seul à attendre l’international français au tournant…

« Je compte sur lui pour faire un bon match »