Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous de la grande décision d’André Villas-Boas !

Publié le 21 octobre 2020 à 8h15 par T.M.

Avec le départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas était très proche de lui aussi quitter l’OM. Finalement, le Portugais est resté sur la Canebière et différentes raisons expliqueraient ce choix.

Ce mercredi, l’OM est enfin de retour en Ligue des Champions. Après de longues années d’absence, le club phocéen retrouve la plus prestigieuse des compétitions. Dans le groupe de Manchester City et de Porto, les hommes d’André Villas-Boas commencent leur campagne par un déplacement sur la pelouse de l’Olympiakos. C’est désormais sur le terrain qu’il va falloir montrer que l’OM est à la hauteur alors que sur la Canebière, on a connu un été assez agité. L’un des gros feuilletons a notamment concerné André Villas-Boas. L’entraîneur portugais avait lié son avenir à celui d’Andoni Zubizarreta, forcément, quand l’Espagnol est parti, on a craint le pire. Finalement, Villas-Boas est revenu sur sa décision, convaincu par ses joueurs, mais pas seulement…

Villas-Boas voulait la Ligue des Champions