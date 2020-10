Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’arrivée de Villas-Boas suscite un énorme regret !

Publié le 20 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il a été licencié par l’OM à l’été 2019, Adil Rami a raté de très peu de collaborer avec André Villas-Boas. Un énorme regret pour l’ancien international français…

Après avoir été un cadre du projet McCourt à l’OM sous les ordres de Rudi Garcia, entre 2017 et 2019, Adil Rami (34 ans) avait finalement été limogé par Jacques-Henri Eyraud au terme d’un long feuilleton qui avait opposé les deux hommes. Et ce même été, la direction de l’OM avait également décidé de limoger Rudi Garcia pour le remplacer par André Villas-Boas, qui a bouclé une première saison très convaincante avec le club phocéen. Et Rami regrette d’ailleurs de l’avoir loupé de peu…

« J’aurais pu réaliser une belle saison avec lui »