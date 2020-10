Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec cette opération inattendue, Leonardo a surpris son monde

Publié le 21 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que le joueur se dirigeait vers un départ libre de tout contrat cet été, Leonardo a choisi de prolonger le contrat de Layvin Kurzawa jusqu’en juin 2024. Une décision surprenante puisque le directeur sportif s’activait déjà pour sa succession.

Après cinq saisons passées au PSG, Layvin Kurzawa aurait dû plier bagage. En effet, n’étant pas un élément clé du onze de départ de Thomas Tuchel, ni même de sa rotation le Français ayant eu quelques soucis physiques, Kurzawa a finalement signé un contrat longue durée le liant au club jusqu’en juin 2024. Pourtant dans le viseur d’Arsenal ou d’autres clubs européens, Kurzawa est resté parisien. À la surprise générale à commencer par les observateurs alors que Leonardo semblait s’activer pour le recrutement d’un latéral gauche, et surtout par le principal intéressé comme il l’a avoué.

Pour Kurzawa, tout le monde a été surpris par sa prolongation, lui le premier