Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Emery lâche une bombe sur l’avenir de Mbappe !

Publié le 21 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Sur le banc du PSG entre 2016 et 2018, Unai Emery reconnaît que déjà à cette époque, Kylian Mbappé voulait quitter le club parisien pour rejoindre le Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain risque de faire parler dans les prochaines semaines. Et pour cause, sous contrat jusqu'en 2022 avec le club de la capitale, l'attaquant français ne souhaiterait pas prolonger son bail et se retrouvera donc en position de force l'été prochain pour quitter le PSG. D'ailleurs, le Real Madrid prévoirait une offensive d'envergure durant l'été 2021. Et visiblement, cela n'est pas nouveau. Entraîneur du club parisien entre 2016 et 2018, Unai Emery a vu Kylian Mbappé arriver en 2017, et aurait aussi pu le voir partir.

«Mbappé envisageait sérieusement d’aller au Real Madrid»