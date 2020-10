Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Slimani... Dembele a fait capoter plusieurs gros transferts !

Publié le 21 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

En grande difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait pu quitter la Catalogne. Tout était bouclé, mais il a finalement décidé de rester au Barça, compromettant d'autres dossiers.

Recruté pour 145M€, bonus compris, durant l'été 2017 afin de compenser le départ de Neymar au PSG, Ousmane Dembélé n'a jamais répondu aux attentes et n'a pas réussi à justifier l'investissement consenti par le FC Barcelone. Enchaînant les blessures et les contre-performances, l'international français est en grande difficulté en Catalogne au point que le Barça ait essayé de l'inclure dans le deal pour rapatrier Neymar il y a un an. Et cet été encore, l'ancien Rennais a été poussé dehors. En vain.

Dembele a tout bloqué