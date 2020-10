Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Keylor Navas sur son arrivée au PSG !

Publié le 20 octobre 2020 à 16h15 par T.M.

Après avoir cherché son gardien pendant plusieurs saisons, le PSG l’a trouvé l’été dernier en recrutant Keylor Navas. Un transfert vers le club de la capitale sur lequel est revenu le Costaricien.

Ces dernières années, un gros problème revenait embêter le PSG à chaque mercato : le gardien. Au fil des saisons, le club de la capitale a essayé différentes solutions (Sirigu, Trapp, Areola, Buffon), sans trouver toutefois la perle rare, le portier qui apporte de la sérénité sur sa ligne. Un problème qui a toutefois pris fin l’été dernier suite au retour de Leonardo au PSG. A peine revenu, le Brésilien a ainsi frappé fort en allant chercher Keylor Navas au Real Madrid, où il était dans l’ombre de Thibaut Courtois. Désormais, les champions de France peuvent respirer car avec le Costaricien dans les buts, c’est du solide.

« Je l’ai senti à l’extérieur que j’étais attendu »