Mercato - PSG : Keylor Navas a bien aidé cette recrue estivale !

Publié le 15 octobre 2020 à 1h15 par H.K.

Arrivé en tant que troisième gardien au PSG libre de tout contrat, Alexandre Letellier est de retour dans son club formateur. Et ce dernier semble très heureux de pouvoir côtoyer Keylor Navas et Sergio Rico…

Alexandre Letellier a été la recrue la plus inattendue du PSG. Avec les départs de Marcin Bulka et Garissone Innocent, les Parisiens avaient besoin de recruter un troisième gardien. Ils ont finalement opté pour l’ancien portier d’Orléans, qui a été formé au club. Une signature que le joueur lui-même n’avait pas vue venir. Et ce dernier semble également impressionné par ses nouveaux coéquipiers, et notamment Keylor Navas et Sergio Rico…

Letellier très bien accueilli par les gardiens du PSG