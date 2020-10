Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OM... Un grand nom se place pour succéder à Tuchel et Villas-Boas !

Publié le 21 octobre 2020 à 3h45 par La rédaction

Ancien grand buteur, Hernan Crespo s'est reconverti dans une carrière d'entraîneur. Actuel coach de la formation argentine de Defensa, l'ex attaquant de l'Albiceleste s'imagine bien traverser l'Atlantique pour entraîner en Ligue 1.

Thomas Tuchel et André Villas-Boas ont un point commun : leur contrat prend fin en juin prochain. Et leur poste sur les bancs du PSG et de l'OM seront probablement très convoités et les téléphones de Leonardo et Pablo Longoria risquent de sonner. Dans cette optique, Hernan Crespo pourrait bien se positionner. L'ancien buteur de l'Inter Milan a débuté une carrière d'entraîneur. Actuel coach de la formation argentine de Defensa, le technicien de 45 ans se verrait bien faire ses premiers pas sur un banc européen en Ligue 1.

Crespo se verrait bien à l'OM ou au PSG