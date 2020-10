Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet ancien du projet QSI qui espère jouer un mauvais tour à Tuchel !

Publié le 21 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Désormais à Tottenham, Lucas Moura n'en oublie pas pour autant le PSG et certains de ses coéquipiers dont il est resté proche, à l'image de Marquinhos.

Arrivé au Paris Saint-Germain durant le mois de janvier 2013, Lucas Moura restera 5 ans au sein du club de la capitale où il a conservé d'excellents amis malgré son départ pour Tottenham en toute fin du mercato d'hiver 2018. Cet été, l'ailier brésilien a vu Thiago Silva (Chelsea) et Edinson Cavani (Manchester United) le rejoindre en Premier League, mais il espère encore en voir un autre débarquer, à savoir son grand ami Marquinhos, capitaine du PSG cette saison.

Lucas veut retrouver Maquinhos