Mercato - OM : Une destination se précise pour Florian Thauvin !

Publié le 20 octobre 2020 à 14h45 par D.M. mis à jour le 20 octobre 2020 à 15h28

Come annoncé par le 10 Sport, le Milan AC espère accueillir Florian Thauvin à la fin de la saison. Les négociations se poursuivent entre l’entourage du joueur et le club italien.

Le mercato terminé, Pablo Longoria devrait prochainement se pencher sur le cas de Florian Thauvin. Auteur d’un très bon début de saison avec l’OM, l’international français voit son contrat expirer en juin prochain et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour poursuivre l’aventure à Marseille. Interrogé sur la situation de Thauvin, Pablo Longoria avait indiqué que les discussions allaient se poursuivre pour trouver un terrain d'entente : « On a parlé avec Thauvin et c'est normal. Dans les prochains jours, on va voir si on peut trouver un accord pour continuer notre relation entre le club et ce joueur important ». Mais un départ du joueur lors des prochaines sessions de transferts serait loin d’être exclu puisqu’il figure sur les tablettes de nombreux clubs italiens.

Le Milan AC veut Thauvin