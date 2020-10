Foot - Mercato

Mercato : Cette grosse révélation sur l’avenir de Yoann Gourcuff !

Publié le 20 octobre 2020 à 12h20 par La rédaction

Yoann Gourcuff n’a plus touché un ballon depuis juin 2019 et son départ de Dijon. Depuis, il fait une pause dans sa carrière, mais pourrait revenir au foot en tant qu’entraîneur, selon son père, Christian Gourcuff.