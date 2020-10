Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lucas Hernandez valide un gros renfort de Villas-Boas !

Publié le 20 octobre 2020 à 12h15 par Th.B.

Après Lucas Hernandez, Corentin Tolisso a à son tour loué les qualités de son ancien coéquipier au Bayern Munich qui s’est engagé en prêt pour la totalité de la saison avec l’OM.

En quête d’un renfort supplémentaire en plus du recrutement de Pape Gueye en tout début de mercato, l’OM s’est laissé tenter par le prêt de Michaël Cuisance après que son transfert à Leeds United soit tombé à l'eau. Depuis son arrivée lors du deadline day du mercato, le jeune milieu de terrain de 21 ans a été le centre de toutes les attentions à Marseille. Pour la majorité, l’OM aurait frappé fort sur le marchéavec le joueur du Bayern Munich tant il serait un gros coup. Et ses compatriotes et anciens coéquipiers l’assurent.

Au Bayern, Cuisance a impressionné