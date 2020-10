Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar préparerait le retour de... Laurent Blanc !

Publié le 21 octobre 2020 à 16h45 par A.M.

Suite à la défaite du PSG contre Manchester United en Ligue des Champions (1-2), le poste de Thomas Tuchel semble plus menacé que jamais. Et à Doha, on anticiperait déjà un changement d'entraîneur avec la possibilité de voir revenir... Laurent Blanc.

La situation de Thomas Tuchel devient de plus en plus critique. Déjà vivement critiqué depuis le début de saison et même repris de volée par Leonardo suite aux critiques de l'Allemand au sujet du mercato, l'entraîneur du PSG semble plus menacé que jamais. Et pour cause, les Parisiens ont connu une entrée en matière très délicate en Ligue des Champions contre Manchester United mardi soir (1-2) qui a accentué les crispations autour de son cas. En interne, Thomas Tuchel semble plus isolé que jamais au point que Leonardo ait visiblement réclamé l'accord de Doha pour le licencier.

Un retour de Laurent Blanc envisagé ?