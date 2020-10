Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne relance à nouveau le feuilleton Allegri !

Publié le 21 octobre 2020 à 10h15 par T.M.

Ce mardi, face à Manchester United, Thomas Tuchel est apparu apathique sur son banc de touche. Cela n’a d’ailleurs pas échappé à la presse italienne, qui a de nouveau évoqué la possibilité de voir Massimiliano Allegri s’asseoir rapidement sur le banc du PSG.

Finaliste de la dernière Ligue des Champions, le PSG a commencé de la plus mauvaise des manières sa nouvelle campagne européenne. Recevant Manchester United, le club de la capitale s’est incliné (1-2) et que dire du contenu proposé par les joueurs de Thomas Tuchel. Au lendemain de cette défaite, l’Allemand a d’ailleurs pointé du doigt pour son comportement apathique sur le bord du terrain. Il n’en fallait pas plus pour relancer encore une fois le feuilleton autour de son avenir. Et du côté de l’Italie, forcément quand on parle du cas Tuchel, le nom de Massimiliano Allegri n’est pas loin.

Allegri à la place de Tuchel ?