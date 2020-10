Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait demandé la tête de Tuchel au Qatar !

Publié le 21 octobre 2020 à 15h15 par G.d.S.S. mis à jour le 21 octobre 2020 à 15h19

Toujours aussi peu emballé par les méthodes de Thomas Tuchel avec qui il semble en conflit ouvert, Leonardo aurait échangé avec l’émir du Qatar pour réclamer le départ de l’entraîneur allemand du PSG.

Le torchon brûle plus que jamais entre Thomas Tuchel et Leonardo ! Déjà, dans les derniers jours du mercato estival, l’entraîneur allemand s’était plaint publiquement du manque de renfort avant que Leonardo ne parvienne à boucler les arrivées de dernière minute de Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha. Et la défaite concédée mardi soir par le PSG contre Manchester United en Ligue des Champions (1-2) aurait donné du crédit à la position de Leonardo, qui ferait préparerait un énorme coup de tonnerre en coulisses au PSG.

Leonardo aurait parlé à l’émir pour Tuchel