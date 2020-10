Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne serait pas au bout de ses peines pour Alaba !

Publié le 21 octobre 2020 à 7h45 par A.D.

Lors de la dernière fenêtre de transferts, Leonardo aurait pensé à faire de David Alaba le successeur de Thiago Silva. Alors que le défenseur autrichien défend toujours les couleurs du Bayern, le directeur sportif du PSG n'aurait pas tiré un trait sur lui. Toutefois, il devrait se frotter à la Juventus et à l'Inter sur ce dossier.

En fin de contrat en juin 2021, Thiago Silva a étendu son bail de deux mois pour finir la Ligue des Champions avec le PSG. Une fois que la dernière campagne de C1 s'est terminée, O Monstro a quitté la capitale française pour rejoindre l'Angleterre et la Premier League du côté de Chelsea. Pour pallier le départ de son ancien capitaine, Leonardo aurait pensé à plusieurs noms, dont Milan Skriniar (Inter), Kalidou Koulibaly (Naples) et David Alaba (Bayern). Mais le directeur sportif du PSG n'a finalement recruté personne pour la succession de Thiago Silva. Alors que David Alaba sera libre de tout contrat à la fin de la saison, l'ancien du Milan AC n'aurait pas écarté l'idée de l'offrir à Thomas Tuchel. Mais pour le recrutement de David Alaba, Leonardo et le PSG devraient livrer une grosse bataille.

La Juve et l'Inter toujours à l'affût pour David Alaba ?