Mercato - PSG : Alaba aurait un nouvelle offre entre les mains !

Publié le 21 octobre 2020 à 0h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, David Alaba pourrait quitter le Bayern gratuitement en fin de saison. Alors que le PSG pourrait profiter de cette aubaine, le club bavarois aurait proposé un nouveau contrat à son défenseur autrichien.

Pour combler le départ de Thiago Silva, qui a rejoint Chelsea librement, Leonardo aurait pensé à recruter David Alaba lors du dernier mercato estival. En fin de contrat en juin 2021, le défenseur du Bayern représenterait une très belle opportunité pour le directeur sportif du PSG. Alors que David Alaba défend toujours les couleurs bavaroises, Leonardo n'aurait pas oublié l'idée de le recruter et pourrait tenter de le récupérer en janvier à moindre cout, ou gratuitement à la fin de son bail. Toutefois, le Bayern ne compterait pas laisser filer David Alaba aussi facilement et serait passé à l'action pour le conserver encore plusieurs saisons.

Le Bayern aurait proposé un nouveau contrat à David Alaba