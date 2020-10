Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut remercier Antero Henrique !

Publié le 20 octobre 2020 à 18h45 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, semble avoir compté sur l’aide de l’un de ses prédécesseurs...

A quelques jours de la fin du mercato, la confiance n’était pas forcément de mise au Paris Saint-Germain. Les départs de Thiago Silva, d’Edinson Cavani et de Thomas Meunier ont en effet affaibli l’équipe et Leonardo semblait rencontrer des grosses difficultés. Mais tout a basculé en très peu de temps. Le directeur sportif du PSG a tout d’abord frappé un gros coup avec Alessandro Florenzi, puis sont arrivés Moise Kean, Danilo Pereira et finalement Rafinha, qui a rejoint Paris en toute fin de mercato en provenance du FC Barcelone.

Merci Antero Henrique ?