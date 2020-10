Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il tout faire pour prolonger Mbappé ?

Publié le 20 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé est l’un des trésors du Paris Saint-Germain... mais ne semblerait pas vraiment vouloir s’éterniser. Selon vous, Leonardo doit-il tout faire pour le retenir ? C’est notre sondage du jour !

Partira ? Ne partira pas ? Après Neymar, l’avenir de Kylian Mbappé tient en haleine les supporters du Paris Saint-Germain. La presse espagnole évoque régulièrement du Real Madrid, tandis qu’en Angleterre on évoque Liverpool et, en Italie, on parle de l’intérêt prononcé de la Juventus. Contrairement à Neymar, le Champion du monde n’a jamais vraiment fait de caprices pour quitter le PSG... mais les choses pourraient changer ! Le Parisien a en effet révélé ce lundi que Mbappé ne serait pas vraiment enclin à prolonger son contrat, qui se termine en 2022. Les options de Leonardo sont donc simples : soit il vend Mbappé cet été, soit il réussit à le convaincre de prolonger son contrat avec le PSG.

Mbappé, le gros dilemme de Leonardo

A 21 ans, Kylian Mbappé représente plus que nul autre joueur l’avenir du football. Considéré déjà comme l’un des plus grands attaquants au monde, il est un véritable patrimoine pour le Paris Saint-Germain. Le laisser partir serait donc une folie et Leonardo doit donc faire tout son possible pour le convaincre de rester. Les choses ne sont toutefois pas si simples. Si la volonté de Kylian Mbappé est de partir, Leonardo et le PSG devraient réussir à y trouver leur compte. Car un joueur tel que Mbappé, même à un an du terme de son contrat, vaut son pesant d’or ! Le PSG pourrait en tirer près de 200M€, de quoi reconstruire tout une équipe, recruter un autre top-player... ou même offrir un gros contrat à Neymar ! Oui, car le Brésilien est lui aussi en fin de contrat en 2022, mais à l’inverse de Mbappé il serait prêt à poursuivre l’aventure au PSG, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité.



