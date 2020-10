Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Thiago Silva est bien assurée !

Publié le 21 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Avec le départ de Thiago Silva, le PSG a perdu son capitaine. Et alors que Marquinhos a récupéré le brassard, Layvin Kurzawa s’est confié sur le leader qu’est son coéquipier brésilien.

Après 8 ans de bons et loyaux services, Thiago Silva a tourné la page du PSG. Devant l’inaction de Leonardo concernant une possible prolongation, le Brésilien a finalement accepté le challenge proposé par Chelsea. Désormais, c’est donc du côté de l’Angleterre qu’officie le défenseur central. Un nouveau chapitre tant pour Thiago Silva que pour le PSG. En effet, Thomas Tuchel a perdu son capitaine et il a donc fallu résoudre cela. Toutefois, cela n’a pas été trop dur puisque Marquinhos s’est imposé comme un successeur naturel, qui est d’ailleurs validé dans le vestiaire.

« Un leader naturel »