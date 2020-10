Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva, Cavani... L'énorme appel du pied de Lucas à Marquinhos !

Publié le 19 octobre 2020 à 21h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Edinson Cavani et Thiago Silva ont rejoint Lucas Moura en Premier League. Après avoir évoqué ces deux arrivées, l'ancien attaquant du PSG a fait un appel du pied à Marquinhos.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani et Thiago Silva ont tous les deux rejoint la Premier League. El Matador s'est engagé en faveur de Manchester United, tandis que Thiago Silva a migré vers Chelsea. Alors qu'il évolue à Tottenham depuis plus de deux ans et demi déjà, Lucas Moura s'est livré sur les arrivées d'Edinson Cavani et de Thiago Silva en Angleterre. Par la même occasion, l'attaquant brésilien a confié qu'il voulait voir Marquinhos les rejoindre en Premier League.

«J'espère retrouver Marqui aussi un jour »