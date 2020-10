Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à relancer un ancien dossier de Zubizarreta ?

Publié le 21 octobre 2020 à 14h45 par T.M.

Ce mercredi, l'Olympiakos affronte l'OM. Dans le camp grec, Mady Camara aurait très bien pu être de l’autre côté pour cette rencontre, ce dossier pourrait ne pas être totalement terminer. Explications.

Malgré des finances dans le rouge, l’OM a réussi à bien se renforcer lors du dernier mercato. André Villas-Boas a ainsi accueilli 5 nouveaux joueurs avec Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Michaël Cuisance. Si Pablo Longoria est désormais aux commandes du recrutement phocéen, son prédécesseur, Andoni Zubizarreta, planerait sur ce recrutement. En effet, l’Espagnol aurait notamment été à l’origine de l’arrivée du milieu de terrain français et du défenseur argentin. Et un ancien dossier de Zubizarreta pourrait bien réapparaitre sur la Canebière…

Enfin à l’OM ?