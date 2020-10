Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, Longoria… Ces révélations sur l’arrivée de Cuisance !

Publié le 21 octobre 2020 à 9h45 par T.M.

Dans les dernières heures du mercato, Michaël Cuisance a été prêté par le Bayern Munich à l’OM. Un profil qui aurait immédiatement fait l’unanimité sur la Canebière.

Au terme d’un long feuilleton, l’OM aura finalement bien eu gain de cause pour Michaël Cuisance. Sur les traces du joueur du Bayern Munich depuis le coeur de l’été, André Villas-Boas, qui en avait fait une de ses priorités, a toutefois eu chaud. En effet, n’ayant d’abord pas d’argent pour tomber d’accord avec les Bavarois, le club phocéen a ensuite vu le Français quasiment signer avec le Leeds de Marcelo Bielsa. Finalement, le transfert a échoué et c’est grâce à l’intérêt du Bayern Munich pour Bouna Sarr que Cuisance a pu rejoindre l’OM. Le milieu de terrain de 21 ans a ainsi été prêté avec option d’achat sur la Canebière, où il était vivement désiré.

L’OM était sous le charme de Cuisance