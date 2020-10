Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre XXL refusée pour Ansu Fati ?

Publié le 21 octobre 2020 à 9h30 par La rédaction

Après une première saison solide au FC Barcelone, Ansu Fati aurait pu signer à Manchester United cet été, mais la pépite Blaugrana est bien décidée à poursuivre sa carrière en Catalogne.

A seulement 17 ans, Ansu Fati a déjà disputé près d'une quarantaine de rencontres sous les couleurs du FC Barcelone. Pur produit de la Masia, le jeune international espagnol est considéré comme l'une des plus belles promesses du club culé, et s'impose de plus en plus dans le onze de départ de Ronald Koeman, au dépens d'Ousmane Dembélé notamment. Cette saison, Ansu Fati a d'ores et déjà inscrit trois buts sur les quatre premières journées, preuve de sa progression constante. Si Jadon Sancho était la priorité de Manchester United cet été, les Red Devils se sont toutefois intéressés sur la situation d'Ansu Fati, mais le jeune blaugrana était bien décidé à rester au FC Barcelone.

Ansu Fati aurait refusé une offre de Manchester United