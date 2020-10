Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud bien parti pour perdre gros cet été ?

Publié le 21 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Tout deux engagés jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin et André Villas-Boas pourraient donc partir libres à l’issue de la saison. Et Jacques-Henri Eyraud perdrait alors deux éléments majeurs du projet McCourt…

« Il faut trouver la solution et j'attends de voir ce qu'il se passera. Si on me propose ? Bien sûr que je pourrais avoir envie de rester, mais j'ai des projets pour ma carrière. On va voir », indiquait récemment André Villas-Boas au micro de RMC Sport, laissant ainsi planer un énorme doute sur son avenir à l’OM alors qu’il arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Le technicien portugais, qui a remis le club phocéen sur de très bons rails depuis son arrivée il y a un an, n’a jamais dissimulé son envie d’aller relever d’autres challenges à l’avenir, et notamment de prendre en main une sélection nationale. Et l’OM pourrait donc perdre Villas-Boas en juin prochain, mais pas que…

Thauvin est aussi concerné

Florian Thauvin, qui a rappelé vendredi dernier contre Bordeaux (3-1) à quel point il était important dans le secteur offensif de l’OM, arrive également au terme de son contrat. Comme Le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité, le Milan AC place déjà ses pions pour le récupérer gratuitement à l’été 2021, et l’état actuel des finances de l’OM ne permet pas de prolonger Thauvin. Du coup, le président Jacques-Henri Eyraud doit déjà se préparer : il pourrait perdre son tacticien et son meilleur attaquant dans les mois à venir.