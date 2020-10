Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Décryptages des mots de Tuchel sur la valeur de l’équipe…

Publié le 20 octobre 2020 à 23h45 par La rédaction

En conférence de presse, Thomas Tuchel a répondu à une question autour de la valeur de son équipe cette année. Décryptage…

En conférence de presse, Thomas Tuchel a été questionné sur le niveau du PSG cette saison. Sa réponse mérite que l’on s’y attarde quelque peu : « Un PSG plus fort que l’année dernière ? Honnêtement, je ne sais pas. On doit prouver. Ce sera difficile, on a eu une équipe super forte la saison dernière. La compétition commence, et on doit montrer la même chose que l'année dernière. La question, ce n’est pas de savoir si on est plus fort ou moins fort. On doit prouver ». Que faut-il en penser ?

Il ne valide pas la stratégie de Leonardo

Un élément apparaît très clair : Tuchel refuse, sans le dire ouvertement bien sûr, de valider le recrutement de Leonardo, avec lequel il est en désaccord profond. En refusant totalement d’affirmer que le PSG est plus fort que celui de l’an dernier, un discours usuel à cette période dans la bouche d’un entraîneur, le coach allemand se désolidarise formellement des choix effectués et par là-même masque à peine son conflit ouvert avec le directeur sportif brésilien.