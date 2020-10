Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une polémique inattendue autour du transfert de Florenzi ?

Publié le 20 octobre 2020 à 18h30 par A.C.

Alessandro Florenzi fait le bonheur du Paris Saint-Germain depuis son arrivée... et à l’AS Roma on semble déjà le regretter.

Pour le moment, le recrutement d’Alessandro Florenzi, c’est un gros 10 pour Leonardo. Alors que la plupart des observateurs semblaient donner l’Italien pour perdu, il est tout simplement l’un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain depuis son arrivée, lors du dernier mercato. Florenzi a en effet notamment marqué deux buts, dont un magnifique face au Nîmes Olympique (0-4) lors de la 7e journée de Ligue 1, réalisant des prestations de très haut niveau. Les louanges n’ont pas tardé à tomber et même en Italie on applaudit le coup de maître de Leonardo. Tuttosport a en effet expliqué que Florenzi a rapidement fait l’unanimité au PSG, que ce soit auprès de ses coéquipiers, comme de Thomas Tuchel et des dirigeants. Thomas Meunier, ancien titulaire au poste de latéral droit, semble déjà être un très lointain souvenir...

Fonseca pointé du doigt près le départ de Florenzi ?

Si en France on s’extasie autour d’Alessandro Florenzi, en Italie on semble déjà s’en mordre les doigts ! En conférence de presse, Paulo Fonseca a en effet regretté le départ du latéral droit de l’AS Roma. « Je voulais que Florenzi reste, vu la tactique qu’on allait adopter cette saison » a expliqué le coach romain. « J’ai parlé avec lui, mais il a souhaité rejoindre le PSG et je comprends tout à fait son choix. Mais je tiens à dire que je souhaitais le garder ». Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir à Rome, où l’on n’a pas oublié que c’est justement Fonseca qui avait poussé Florenzi vers la sortie l’hiver dernier, lorsque le joueur a été prêté au FC Valence.

La vengeance de Florenzi