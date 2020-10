Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Thiago Silva est totalement validée en interne !

Publié le 20 octobre 2020 à 23h15 par A.M.

Suite au départ de Thiago Silva, Marquinhos a récupéré le capitanat du PSG. Un choix parfaitement naturel selon Layvin Kurzawa.

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de laisser filer plusieurs cadres dont le contrat arrivait à échéance. C'est le cas de Thomas Meunier, Edinson Cavani et surtout Thiago Silva. Le défenseur brésilien a prouvé durant le Final 8 qu'il était toujours important, mais cela n'a pas suffi puisqu'il s'est finalement engagé avec Chelsea, laissant son brassard de capitaine, dont il avait hérité en 2012, à son compatriote Marquinhos présent dans l'effectif du PSG depuis 2013. Un choix totalement validé par Layvin Kurzawa.

«Marquinhos, c’est comme Thiago, un leader naturel»