Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces énormes regrets autour de N’Golo Kanté...

Publié le 21 octobre 2020 à 10h30 par A.C.

Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, n’était pas le seul à rêver de N’Golo Kanté lors du dernier mercato.

Est-ce que Chelsea ne commencerait pas à devenir trop petit, pour N’Golo Kanté ? Après avoir explosé sous les couleurs de Leicester et confirmé sous celles du club londonien, le Français patine. Cela a commencé avec Maurizio Sarri et se poursuit avec Frank Lampard, qui a toutefois tapé du poing sur la table au sujet de Kanté. « Je pense que presque tous les clubs du monde voudraient N’Golo Kanté. J’ai vu ces rumeurs aussi. C’est un homme incroyable, en tant que joueur et en tant que personne » a expliqué le coach de Chelsea. « Il est évident que je ne veux pas le perdre. C’est un joueur fondamental dans le projet de jeu que nous voulons mettre en place ». Nous vous révélions récemment que Kanté souhaite rester à Chelsea, mais en Espagne, Zinedine Zidane semble l’attendre les bras ouverts au Real Madrid.

