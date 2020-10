Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a cinq prétendants pour l’été prochain !

Publié le 21 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ l’été prochain alors qu’il n’aura plus qu’une seule année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé dispose de pas moins de cinq courtisans sur le marché des transferts.

Une question revient en boucle à l’aube de cet exercice 2020-2021 concernant le PSG : de quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2022 ? Depuis plusieurs mois, Leonardo tenterait de fixer l’avenir de l’international français, mais les négociations peinent à avancer. Et si aucun accord n’est trouvé d’ici l’été prochain, le directeur sportif du PSG sera contraint de vendre Mbappé plutôt que de prendre le risque de le voir partir libre en 2022. D’ailleurs, les prétendants sont déjà nombreux dans ce dossier…

Du lourd sur Mbappé

Comme l’a annoncé Le Parisien, Kylian Mbappé dispose de cinq pistes, chacun plus ou moins crédible en fonction de la volonté du joueur du PSG. La plus évidente mène au Real Madrid, où Zinedine Zidane en aurait fait une priorité, et cet intérêt pour Mbappé serait d’ailleurs réciproque. Mais Liverpool aura également son mot à dire puisque le projet mis en place par Jürgen Klopp intéresserait beaucoup le joueur du PSG, qui pourrait se laisser tenter par une aventure chez les Reds. Enfin, Chelsea, la Juventus et le FC Barcelone songent également à Kylian Mbappé, mais ces trois autres options semblent moins probables.