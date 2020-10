Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé se trouve au cœur d’un incroyable bras de fer !

Publié le 20 octobre 2020 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 20 octobre 2020 à 12h33

Bien parti pour quitter le PSG l’été prochain alors qu’il n’aura plus qu’une seule année de contrat dans la capitale, Kylian Mbappé ne manque pas de courtisans sur le marché. Leonardo n’a pas abandonné l’idée de le prolonger, et à l’étranger, le Real Madrid et Liverpool sont en position de force.

Après le feuilleton Neymar en 2019 et les envies de départ de la star brésilienne qui souhaitait retourner au FC Barcelone, le PSG peut s’attendre à vivre une situation encore plus tendue lors du prochain mercato estival avec un autre cadre ! En effet, à l’été 2021, Kylian Mbappé n’aura plus qu’une seule année de contrat dans la capitale, et si Leonardo ne parvient pas à le prolonger d’ici-là, l’international français devrait logiquement être vendu pour éviter de le voir partir libre un an après. Mais qui pourrait alors s’offrir le numéro 7 du PSG ?

Le Real Madrid toujours là

Depuis plusieurs années maintenant, le prétendant le plus déterminé sur les traces de Kylian Mbappé n’est autre que le Real Madrid. Zinedine Zidane appréciait déjà son profil avant qu’il ne rejoigne le PSG en 2017 pour 180M€, et l’entraîneur merengue avait d’ailleurs été proche de rafler la mise à cette époque. Le Parisien indique dans ses colonnes du jour que l’aspect très attractif de la Liga et plus particulièrement du Real Madrid seront des arguments de choix aux yeux de Mbappé, pas vraiment emballé à l’idée de prolonger son contrat avec le PSG. Autant d’arguments qui jouent donc pour le moment en faveur de Zinedine Zidane, mais l’entraîneur du Real Madrid n’est pas le seul à rêver d’une arrivée en fanfare de Kylian Mbappé l’été prochain…

Liverpool a aussi des arguments