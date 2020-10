Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema au cœur d’un deal incroyable avec Kylian Mbappé ?

Publié le 20 octobre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Toujours autant attiré par le profil de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait formuler une offre conséquente au PSG en proposant Karim Benzema en plus d’une grosse somme d’argent pour boucler le deal.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid rêve d’arracher Kylian Mbappé des griffes du PSG et envisagerait de passer à l’attaque l’été prochain dans ce dossier, alors que l’international français n’aura plus qu’une année de contrat avec le club francilien à ce moment-là. Leonardo ne sera donc plus en position de force, et s’il ne parvient pas à prolonger Mbappé d’ici l’été 2021, il lui sera donc difficile d’empêcher son départ. D’ailleurs, le Real Madrid aurait un argument de taille pour tenter de convaincre le PSG…

Mbappé échangé contre Benzema + de l’argent ?