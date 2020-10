Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore une complication pour la succession de Thomas Tuchel...

Publié le 20 octobre 2020 à 21h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel est en danger au PSG. Leonardo chercherait déjà son remplaçant. Parmi les favoris, Massimiliano Allegri attirerait de nombreux prétendants.

Aucune certitude n'existe pour connaître l'entraîneur du PSG en 2021. En fin de contrat en juin, Thomas Tuchel doit faire face à des relations très tendues avec Leonardo. Malgré sa finale de Ligue des Champions l'année dernière, le technicien allemand serait en danger. Du côté de Leonardo, deux entraîneurs libres pourraient faire office de successeur. Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri. Pour le coach italien, les prétendants se multiplient. Si la Lazio s'est rétractée, l'AS Roma serait toujours en course. Libre depuis 2019, Massimiliano Allegri a déjà connu les bancs italiens. Avec succès. Son titre avec le Milan et ses cinq sacres avec la Juventus font d'Allegri le deuxième entraîneur le plus titré en Serie A.

L'Inter persisterait pour Allegri