Mercato - OM : Une piste de Villas-Boas laisse la porte ouverte…

Publié le 21 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Longtemps en quête d’un renfort offensif durant le mercato estival, l’OM avait notamment coché le nom de Boulaye Dia à cet effet. Et même si l’attaquant rémois n’a pas rejoint André Villas-Boas, il n’exclut pas un départ en janvier prochain…

C’est un fait, l’OM a vécu un mercato estival très agité, surtout dans le sens des arrivées : Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Mickaël Cuisance ont été recrutés par Pablo Longoria, mais de nombreuses autres pistes avaient été activées en parallèle. L’un des dossiers étudiés par l’OM menait à Boulaye Dia (23 ans), l’attaquant du Stade de Reims, qui intéressait fortement André Villas-Boas. En vain, mais Dia n’exclut aucune option pour son avenir…

« Il y aura peut-être une possibilité en janvier »