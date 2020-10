Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Layvin Kurzawa valide le recrutement de Leonardo !

Publié le 21 octobre 2020 à 1h15 par A.D.

Lors de la dernière fenêtre de transferts, le PSG s'est séparé d'Edinson Cavani, de Thiago Silva et de Thomas Meunier, tous en fin de contrat. Côté arrivées, le club de la capitale s'est attaché les services de Danilo Pereira, Alessandro Florenzi, Moise Kean et Rafinha. Alors que le mercato estival a fermé ses portes, Layvin Kurzawa a fait son bilan du recrutement de Leonardo.

Leonardo s'est montré très actif lors du dernier mercato estival. Pour combler les départs conjugués d'Edinson Cavani (Manchester United), de Thiago Silva (Chelsea), de Thomas Meunier (Borussia Dortmund) et d'Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern), le directeur sportif du PSG a réalisé plusieurs coups de dernières minutes. Après avoir recruté Alessandro Florenzi, l'ancien du Milan AC a offert Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha à Thomas Tuchel dans les ultimes instants du marché estival. Alors qu'il a prolongé son contrat avec le PSG il y a quelques semaines, Layvin Kurzawa a donné son avis sur le recrutement de Leonardo.

«On a perdu des joueurs importants, mais on s’est aussi bien renforcé»