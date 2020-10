Foot - PSG

PSG - Polémique : Le mea culpa de Kurzawa après son coup de sang contre l'OM !

Publié le 20 octobre 2020 à 16h45 par A.M.

Expulsé et suspendu pour 6 matches suite à son coup de sang contre l'OM, Layvin Kurzawa est revenu sur son accrochage avec Jordan Amavi.

Le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille a beaucoup fait parler. Et pour cause, l'arbitre a distribué 5 cartons rouges durant la rencontre, essentiellement en fin de match où les esprits se sont échauffés. La plus grosse sanction a été infligée à Layvin Kurzawa, coupable d'avoir asséné un premier coup à Jordan Amavi, lançant ainsi une bagarre générale. Suspendu 6 matches, le latéral gauche du PSG explique avoir retenu la leçon alors qu'il pourrait faire son retour à la compétition ce mardi soir en Ligue des Champions.

«C’était une réaction à chaud que je n’aurais pas dû avoir»