Mercato - OM : Une vente espérée l’été prochain ? Réponse !

Publié le 21 octobre 2020 à 1h30 par La rédaction

Jean Saint-Marc, journaliste pour France Info, a pronostiqué une vente de l’OM en fin de saison. Que faut-il en penser ? Analyse.

Interrogé par Le Phocéen , Jean Saint-Marc, journaliste à France Info , a apporté certains éléments au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille : « Dans tous les cas, je pense que McCourt vendra l’été prochain. C’est mon idée depuis l’été dernier, où il y a eu cette tentative audacieuse, mais pas si absurde que ça non plus. Mourad Boudjellal et Ajroudi ont tenté un coup, ça se fait dans le monde des affaires. La partie communication, c’était maladroit et tout, mais ce n’était pas la partie la plus importante. La partie business, elle, était correcte. Je pense que McCourt va vendre. Il a perdu beaucoup d’argent avec l’OM. Il n’a pas réussi son business à Marseille. S’il a refusé de vendre cette année, c’est justement parce qu’il attendait l’argent des nouveaux Droits TV et de la Ligue des Champions ».

Si plusieurs acheteurs se sont renseignés…

Que faut-il en penser ? Aujourd’hui, l’hypothèse d’une vente de l’OM en fin de saison apparaît tout à fait crédible. Au-delà du dossier Boudjellal-Ajroudi, d’autres acheteurs ont déclaré leur intérêt pour l’OM ces derniers mois, à l’image d’un fond brésilien, comme révélé par le10sport.com. Si plusieurs acheteurs ont posé quelques jalons, cela signifie une chose de manière très claire : ils ont été alertés qu’une marge de manœuvre existait pour le rachat du club, et donc que McCourt était bien disposé à discuter. Le deal semble donc avant tout une affaire de timing.