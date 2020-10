Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme regret pour cette ancienne pépite ?

Publié le 21 octobre 2020 à 1h00 par A.C.

Parti l’hiver dernier puis définitivement vendu lors du dernier mercato, Carles Perez semble déjà être regretté du côté du FC Barcelone.

Au début des années 2000, le FC Barcelone s’est une renommée sur son excellent travail de formation. Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi, Cesc Fabregas, Gerard Piqué... on ne compte plus les talents sortis de La Masia. Mais depuis, le filon semble être épuisé ! L’un des seuls joueurs à s’être imposés en équipe première ces dernières années est en effet Sergi Roberto et Ansu Fati ne fait qu’arriver. Le reste des pépites du Barça est soit parti définitivement, soi prêté pour gagner du temps de jeu.

Carles Perez parti trop tôt ?