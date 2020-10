Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste de Pablo Longoria annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 21 octobre 2020 à 0h30 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport, l’OM s’est renseigné sur la situation de Boulaye Dia. Courtisé également par l’OGC Nice et Brighton, l’attaquant est finalement resté à Reims. Le joueur est revenu sur son été agité.

A la recherche d’une doublure à Dario Benedetto durant le mercato estival, l’OM a activé la piste Boulaye Dia. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le club marseillais s’est renseigné sur la situation de l’attaquant, sous contrat jusqu’en 2022. Mais selon nos informations, les dirigeants n’ont entamé aucune discussion concrète avec leurs homologues rémois. L’OM n’est pas le seul club à avoir coché le nom de Boulaye Dia puisque l’OGC Nice, Leicester et Brighton se seraient également positionnés dans ce dossier. Finalement, malgré l’intérêt de ces clubs, le joueur de 23 ans est resté à Reims

« J’avais évoqué la possibilité de rester à Reims »