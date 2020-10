Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel envoie un message fort à Danilo Pereira !

Publié le 21 octobre 2020 à 15h45 par D.M.

Danilo Pereira a connu sa première titularisation ce mardi face à Manchester United (défaite 2-1). Après la rencontre, Thomas Tuchel a justifié cette décision en faisant passer un message à la recrue estivale du PSG.

Les absents étaient nombreux ce mardi du côté du PSG. En effet, Marco Verratti, Mauro Icardi, Thilo Kehrer et Juan Bernat, blessés, ne faisaient pas partie du groupe convoqué par Thomas Tuchel pour affronter Manchester United en Ligue des champions. Julian Draxler et Marquinhos, un temps incertain pour ce match, ont finalement pris place sur le banc, mais ne sont pas entrés en jeu. Thomas Tuchel a donc dû composer avec un groupe réduit et a opéré des choix forts. L’entraîneur du PSG a notamment décidé d’aligner un milieu à trois composé d'Idrissa Gueye, Ander Herrera et Danilo Pereira qui a évolué au poste de sentinelle.

« Il est là pour jouer et il faut s’adapter »