Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel fait une annonce aux joueurs après la défaite !

Publié le 21 octobre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Battu par Manchester United mardi soir en Ligue des Champions, le PSG n’a pas brillé dans ce choc. Si Thomas Tuchel a refusé d’enfoncer ses joueurs en public, il a néanmoins assuré qu’il ferait un gros point en interne.

Pour son grand retour en Ligue des Champions avoir perdu en finale lors du Final 8 de Lisbonne en août dernier, le PSG recevait Manchester United mardi soir au Parc des Princes. Et cette rencontre n’a pas tourné en faveur de la formation de Thomas Tuchel, qui a eu beaucoup de mal à déployer son jeu contre les Red Devils , pour finalement s’incliner 2-1. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur du PSG était forcément agacé, mais il n’a pas souhaité accabler ses joueurs en public. En revanche, il a prévu de régler ses comptes dans l’intimité…

« On va faire les critiques en interne »