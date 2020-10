Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça toujours en course dans ce dossier à 30M€ ?

Publié le 21 octobre 2020 à 16h00 par La rédaction

Déterminé à renouveler sa défense centrale, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Eric Garcia, en vain. Alors que d’autres pistes pourraient être à l’étude, les Catalans garderaient un œil sur le défenseur de la Lazio, Luiz Felipe.

Alors que Ronald Koeman souhaitait un renfort en défense centrale lors du dernier mercato, celui-ci n’est pas arrivé. Focalisés sur le dossier Eric Garcia, dans lequel Manchester City s’est montré inflexible, les Catalans n’ont pas trouvé chaussure à leurs pieds. Et si l’ancien pensionnaire de La Masia, en fin de contrat en juin 2021, resterait à priori la piste principale pour le prochain mercato, cela n’empêche pas la cellule de recrutement du Barça d’explorer d’autres pistes. L’une d’elle mènerait en Serie A.

Luiz Felipe toujours à l’étude