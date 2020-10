Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une arrivée en 2021 pour Haaland ? La réponse !

Publié le 21 octobre 2020 à 14h00 par T.M.

Arrivé à Dortmund en janvier dernier, Erling Braut Haaland suscite déjà énormément de convoitises. Au point d’imaginer un départ dans les prochains mois ?

Révélé sous le maillot de Salzbourg la saison dernière, Erling Braut Haaland avait tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. Finalement, c’est le Borussia Dortmund qui a raflé la mise, voyant d’ailleurs le buteur norvégien continuant sur sa lancée. Toutefois, alors que l’attaquant de 20 ans est sous contrat jusqu’en 2024, un départ fait souvent parler. En effet, Haaland est l’un des rêves du Real Madrid. Alors que les Merengue n’ont pu passer à l’action cet été, pour le mercato 2021, cela pourrait être différent. Outre Kylian Mbappé, la Casa Blanca pourrait donc aussi passer à l’action pour Erling Braut Haaland.

Un départ pour Haaland ?